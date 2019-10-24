Председатель партии «Коммунисты России» Сурайкин решил обратиться в СК с требованием изъять тираж журнала «Дилетант»

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что речь идет об унижении образа Сталина и о плевке в лицо народу. Сурайкин уточнил, что это будет обращение по статье о популяризации символов фашизма. Он подчеркнул, что общество должно вмешаться.

Фоном для обложки нового номера исторического журнала «Дилетант» стала американская карикатура 39-го года, посвященная подписанию пакта Молотова-Риббентропа. Это изображение Иосифа Сталина в фате и Адольфа Гитлера со свастикой на пиджаке. Сегодня стало известно, что книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать этот номер «Дилетанта», поскольку счел обложку некорректной.