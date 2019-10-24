Басманный суд Москвы продлил до 25-го января арест бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову

Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Во время заседания Абызов сказал, что из-за ареста счетов не может выплачивать алименты, при этом у него на попечении несовершеннолетние дети. В результате, как сказал экс-министр, его средний сын, опасаясь изъятия органами опеки, вынужден был уехать жить в США.