КПРФ собирается пожаловаться в Роскомнадзор и прокуратуру на обложку исторического журнала «Дилетант»

Об этом Телеграм-каналу «Подъем» сказал лидер партии Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что речь идет о провокации.

Сегодня стало известно, что книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать новый номер «Дилетанта», на обложке которого изображены Иосиф Сталин в фате и Адольф Гитлер со свастикой на пиджаке. Сайту Znak.com в магазине сказали, что считают обложку некорректной и опасаются предписаний, в том числе за нарушение закона о пропаганде нацистской символики. Главный редактор журнала Виталий Дымарский сказал «Эху», что на самом деле речь идет о репродукции старой американской карикатуры.