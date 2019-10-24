Саммит Россия – Африка стал одним из самых дорогих событий, оплаченных нашим государством за последние 10 лет

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. Форум обошелся России более чем в 4,5 миллиарда рублей. Мероприятие оказалось, в том числе, дороже Петербургского экономического форума. Последний, по подсчетам Би-би-си, стоил в этом году около 2-х миллиардов рублей.

Саммит Россия – Африка длился в Сочи два дня. Он завершился сегодня. На одной из встреч президент Владимир Путин пошутил, что с проведением очень помог Египет. Российский лидер добавил, что теперь ему придется поделиться своей зарплатой с главой этого государства.