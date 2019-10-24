Похолодание и снег ожидаются в Москве на следующей неделе

Об этом сказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погода начнет меняться в понедельник. Снег ожидается во вторник-среду. Температура приблизится к климатической норме. Днем будет около 5-ти градусов. По словам Вильфанда, это нормальная погода для конца октября.