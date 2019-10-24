Бутырский суд Москвы отказался восстановить на работе водителя Мосгортранса, который объявлял голодовку

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на самого Андрея Фортуну. Он голодал, требуя прекратить репрессии в отношении водителей. Фортуну и его коллегу Юрия Елизарова уволили в апреле по статье о ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей. Это произошло после того, как они потребовали обеспечить им безопасные условия труда, качественный ремонт транспорта и сменить генерального директора Мосгортранса.