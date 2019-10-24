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20:03, 24 октября 2019

Бутырский суд Москвы отказался восстановить на работе водителя Мосгортранса, который объявлял голодовку

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на самого Андрея Фортуну. Он голодал, требуя прекратить репрессии в отношении водителей. Фортуну и его коллегу Юрия Елизарова уволили в апреле по статье о ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей. Это произошло после того, как они потребовали обеспечить им безопасные условия труда, качественный ремонт транспорта и сменить генерального директора Мосгортранса.



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