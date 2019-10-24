Столичная мэрия согласовала «Русский марш» в районе Люблино

Как рассказал телеканалу «Дождь» один из организаторов Владимир Бурмистров, акция пройдет 4-го ноября под новым названием – «Правый марш». Бурмистров уточнил, что мэрия подтвердила согласование в устной форме. Вскоре он рассчитывает получить документ.

«Русские марши» проводятся с 2005-го года. В прошлом году были две похожие акции с разными организаторами. В этом году на «Русский марш» тоже было подано две заявки. Вторую столичная мэрия отклонила.