Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что наступила санкционная пауза по отношению к России

В интервью государственному телевидению он выразил уверенность, что в ближайшее время усиления санкционного давления не будет. Более того, Костин считает, что будут подвижки, которые позволят европейским странам облегчить санкционный режим.

ВТБ находится под санкциями США и ЕС с 2014-го года. В санкционные списки включен и сам Костин. В середине октября, как пишет РБК, он говорил о том, что существует постоянная угроза новых ограничений, которые касаются не только банковского сектора, но и клиентов ВТБ.