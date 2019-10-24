Коллекторы собираются провести внутреннее расследование хищения данных клиентов Сбербанка

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Сегодня МВД сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. По предварительным данным, им оказался сотрудник коллекторского агентства «Национальная служба взысканий». Уточняется, что подозреваемый – житель Волгограда.

Сбербанк объявил о расторжении договора с «Национальной службой взысканий» и о предстоящем аудите системы защиты персональных данных проблемных заемщиков.