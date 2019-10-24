Страны Африки получат 2,5 миллиарда долларов через структуру, возглавляемую бизнесменом Константином Малофеевым

Об этом сообщает РБК. Предполагается, что деньги для трех африканских государств привлечет Международное агентство суверенного развития. Его возглавляет Малофеев, который одновременно является главой группы компаний «Царьград». Инвестиции пойдут на строительство нефтепровода в Нигере, развитие железных дорог в Гвинее и Демократической республике Конго. Малофеев в разговоре в РБК не стал разглашать источники финансирования проектов, однако отметил, что в ближайшем будущем список стран-клиентов агентства расширится.

Несколько лет назад Малофеева заподозрили в финансировании непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. На Украине на него завели дело о содействии террористам.