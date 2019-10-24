На форуме «Россия-Африка» были подписаны соглашения на 800 млрд рублей

Это рассказал советник президента России Антон Кобяков.

В Сочи за два дня форума прошли более 35 официальных мероприятий и более полутора тысяч встреч, зафиксированных специальной системой Росконгресса.

«Количество подписанных соглашений, меморандумов, контрактов — более 50, общая сумма только тех, о которых нам известно на эту минуту, составляет более 800 млрд руб.» — цитирует советника президента РИА Новости.

Форум «Россия-Африка» проходил впервые. Ранее на нем стало известно о том, что Россия списала Африке $20 млрд долгов.

Путин, выступая на форуме, сообщил о планах удвоить товарооборот России со странами африканского континента.