В Новосибирске ученые, запустившие проект по наблюдению за орлами, внезапно столкнулись с убытками из-за поведения одной из птиц. К степной орлице Мин присоединили датчик, которые регистрирует ее местонахождение и отсылает sms о перемещениях. Птица неожиданно изменила маршрут, улетела в Иран. В результате стоимость сообщений резко возросла.

Ученые пожаловались, что за каждое сообщение им пришлось платить 49 рублей, — пишет сайт NGS. Чтобы компенсировать убытки, исследователи были вынуждены запустить акцию под названием «Закинь орлу на мобилку». Вернулась ли орлица из Ирана, не сообщается.