Работника ядерного центра в Сарове осудили на три года колонии за майнинг криптовалюты на работе

По версии следователей, он занимался этим несколько месяцев.

В материалах суда сказано, что сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Андрей Рыбкин был одним из трех человек, которые не по назначению использовали рабочую технику. Следователи утверждают, что два года назад фигуранты дела завели целую «ферму» для майнинга, её запускали по ночам преимущественно на незанятой технике.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что инженеры использовали мощности суперкомпьютера и служебную локальную сеть. Их действия по версии обвинителей, нанесли институту ущерб в размере более одного миллиона рублей.

Ранее суд уже вынес решение в отношении остальных фигурантов дела. Так, Андрей Шатохин получил четыре года условно и штраф в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей, а другой предполагаемый сообщник, Денис Байков, теперь должен выплатить почти полмиллиона.

Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики – это одна из организаций в составе «Росатома». Там производят ядерные боеприпасы.