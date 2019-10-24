Сын Михаила Абызова покинул страну, чтобы его не забрали органы опеки

Об этом рассказал сам Абызов на заседании Басманного суда по продлению ареста.

«В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России», — цитирует экс-министра Абызова РБК.

В суде Абызов также напомнил, что на его попечении находятся двое несовершеннолетних детей от бывшей жены, но он не может выплачивать им алименты из-за ареста счетов.

В начале 2019 Михаила Абызова задержали и отправили под арест. Его подозревают в хищении денег у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные энергетические сети» в период с 2011-го по 2014-й год.