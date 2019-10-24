В Ингушетии произошел пожар на базе одного из подразделений ОМОНа

Об этом сообщает республиканское управление МЧС. Огонь вспыхнул в помещении тира и распространился на территорию около 400 квадратных метров. Причины неизвестны. По предварительным данным, никто не пострадал.
2019-10-24T18:31:00+03:00
2019-10-24T18:32:10+03:00
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18:31, 24 октября 2019
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