Суд в Москве отказался обязать Роскомнадзор регистрировать газету политика Дмитрия Гудкова

Об этом сообщает телеканал «Дождь». На заседании представитель Роскомнадзора утверждал, что главный редактор издания, помощник Гудкова Алексей Обухов, не доказал, что не сбежал из тюрьмы и не судим. Сам Обухов в социальных сетях отмечает, что перед вынесением решения Останкинского суда Оксана Меньшова провела в совещательной комнате менее минуты.

Газету пытаются зарегистрировать с марта. Под разными предлогами главному редактору отказывают.