В закрытом городе Саров сотрудника ядерного центра осудили по обвинению в майнинге криптовалют на рабочем месте

Сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Андрею Рыбкину назначили 3 года и 3 месяца колонии общего режима. Он также должен будет выплатить штраф 200 тысяч рублей. Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда, Рыбкина и еще двух человек заподозрили в том, что с мая 2017-го года они добывали криптовалюту с помощью неиспользуемых компьютеров через служебную локальную сеть. Ущерб институт оценил более чем в миллион рублей. Двум другим фигурантам дела вынесли приговоры ранее. Андрея Шатохина осудили на 4 года условно со штрафом 250 тысяч рублей. Дениса Байкова оштрафовали на 450 тысяч.
2019-10-24T18:30:00+03:00
2019-10-24T18:30:45+03:00
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18:30, 24 октября 2019
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