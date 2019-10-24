В закрытом городе Саров сотрудника ядерного центра осудили по обвинению в майнинге криптовалют на рабочем месте

Сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Андрею Рыбкину назначили 3 года и 3 месяца колонии общего режима. Он также должен будет выплатить штраф 200 тысяч рублей. Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда, Рыбкина и еще двух человек заподозрили в том, что с мая 2017-го года они добывали криптовалюту с помощью неиспользуемых компьютеров через служебную локальную сеть. Ущерб институт оценил более чем в миллион рублей. Двум другим фигурантам дела вынесли приговоры ранее. Андрея Шатохина осудили на 4 года условно со штрафом 250 тысяч рублей. Дениса Байкова оштрафовали на 450 тысяч.