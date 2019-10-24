Люблинский суд Москвы объявил в розыск и заочно арестовал фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который по некоторым данным, попросил убежище на Украине. Ранее ФСИН подтвердил, что обвиняемый сбежал из-под домашнего ареста.

Когда сигнал с электронного браслета, находившегося на ноге Сергея Гаврилова был потерян, к нему выехала группа ФСИН. Прибыв на место, они обнаружили, что в квартире никого нет, электричество отключено, внутри беспорядок, телефон обвиняемого не работает – представление ФСИН на заседании зачитал судья Александр Маслов. После этого прокурор попросил суд о том, чтобы изменить меру пресечения с домашнего ареста, условия которого он нарушил, на содержание под стражей, выделить дело в отельное производство и направить его прокурору для организации розыска. Адвокат Гаврилова возражала. Однако, по ее словам, защите местоположение подсудимого неизвестно, информацию о том, что он бежал на Украину она подтвердить не может. Судья ходатайство удовлетворил и продолжил рассмотрение дела. Внимание к сегодняшнему судебному заседанию было приковано не только из-за Гаврилова, но также из-за того, что в прошлый раз двое других фигурантов дела, находящиеся под стражей, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, демонстративно порезали себе вены в зале суда. Они сегодня на заседании присутствовали. Вместе с еще двумя обвиняемыми они находились в «аквариуме» — все в наручниках. Защита посчитала это не гуманным и просила суд снять с молодых людей наручники, но судья ответил, что не имеет права давать такие указания конвою. К тому же, высказал предположение он, наручники на фигурантов надели для их же безопасности. Крюков на заседании выступил с речью, пытаясь объяснить, зачем он с Костыленковым решили порезать вены.

Крюков продолжил, отметив, что «судебная система в России это огромная проблема…», но на этом моменте молодого человека прервал судья, предложив не превращать суд в место для митинга и не затягивать процесс.

Активистов движения «Новое величие» задержали весной прошлого года. По версии следствия, они планировали свергнуть конституционный строй. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защита утверждает, что обвинение строится на показаниях провокаторов.