Сегодня сразу два российских клуба проведут очередные матчи группового этапа Лиги Европы

И ЦСКА, и Краснодару необходимо побеждать после провального старта.

После двух туров в копилке обоих российских клубов нет ни одного очка. Что стало полной неожиданностью. Еще никогда в Лиге Европы такого коллективного провала с нашими командами не случалось. Причем, делают это армейцы с быками издевательски синхронно. В первом туре – разгромы в гостях от скромных по европейским меркам Лудогорца и Базеля. Затем — домашние поражения от испанских середняков Хетафе и Эспаньола. Сегодня, волею календаря, ЦСКА принимает венгерский Ференцварош. А Краснодар отправится в гости к турецкому Фенербахче. Может быть, хоть эти различия помогут российским клубам показать, наконец, характер и принести долгожданные очки в свою копилку. И в клубную российскую заодно. Дело в том, что после вчерашней неудачи Зенита в ЛЧ и победы Бенфики, Португалия сумела опередить нашу страну в рейтинге УЕФА. Если по итогам сезона отставание ликвидировать не удастся, на будущий год Россия потеряет одно место в Лиге Чемпионов.

Добавим, что обе встречи с участием российских клубов покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.