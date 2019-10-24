Концерн «Уренко» с мая возобновил экспорт опасных отходов обогащения урана из немецкого Гронау в российский Северск

Депутаты бундестага требуют срочно приостановить вывоз атомного мусора в страну с ненадежными условиями хранения.

Urenco уже вывез в Россию около 3 600 тонн обедненного урана в виде химического соединения гексафторид. Министерство экологии ФРГ заявило «Эху», что для экспорта этого вещества разрешение не требуется. Министерство экономики указало на европейскую директиву по контролю товаров «двойного пользования».

У немецких концернов RWE и E.ON находится треть акций предприятия. С 1996 года Urenco экспортировал отходы, декларированные как «ценный материал», российскому партнеру Tenex. Телеканал ARD в передаче «Кошмар с атомными отходами» сообщил о неприемлемых условиях хранения цистерн под открытым небом в России. Не более 15 процентов отходов возвращались назад в Германию в качестве сырья. C 2008 года экспорт был прекращен.

Председатель экологического комитета бундестага Сильвия Коттинг-Уль назвала безответственными шагами возобновление экспорта в Россию Urenco и разрешение правительства ФРГ, а также согласие российской стороны. Гексафторид урана – опасное вещество, которое при соединении с водой образует ядовитую кислоту и не должно транспортироваться или храниться в ненадежных условиях.

Росатом считает импорт безопасным, так как речь не идет о радиоактивном материале. Однако в ответе на запрос фракции «Зеленых» правительство ФРГ подчеркнуло, что при вывозе «атомного мусора» невозможно однозначно различать радиоактивные отходы и остальные вещества.

В коалиционном договоре правительство ФРГ поставило цель проверить возможность прекращения вывоза ядерного мусора на установки за рубежом, надежность которых сомнительна. Поэтому проверяется закрытие Urenco в Германии.



Представительница министерства экологии ФРГ заявила «Эху», что Еврокомиссия указала на ведущую роль Европейского суда в этом вопросе. Германское правительство рассматривает все возможные методы достижения поставленной в коалиционном договоре цели.