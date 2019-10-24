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18:12, 24 октября 2019

Российская военная полиция начала патрулировать сирийско-турецкую границу

Это одна из мер по урегулированию конфликта в регионе.

Колонна военной полиции проехала по маршруту вдоль границы протяженностью в шестьдесят километров, — утверждают в Министерстве обороны. Ранее глава ведомства Сергей Шойгу обещал, что эти бойцы будут гарантировать безопасность мирных жителей, которые находятся в приграничной зоне. Предполагается, что эти специалисты будут патрулировать регион вместе с сирийской армией.
Газета «Ведомости» в свою очередь писала, что россияне нужны там в качестве буферной прослойки между армиями Анкары и Дамаска. По данным издания, военная полиция играет ключевую роль в плане по прекращению боевых действий на севере Сирии.О её переброске в регион на этой неделе договорились президенты России и Турции.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, где перечислены десять пунктов по урегулированию ситуации в регионе. Среди них не только обещание совместной борьбы с террористами, но и обеспечение безопасного вывода из зоны боевых действия курдских отрядов, которые ранее контролировали эту территорию.
Турецкие военные пришли на север Сирии в начале октября. Их операция называется «Источник мира». По словам президента Эрдогана, там собираются создать буферную зону, где сирийские беженцы могли бы мирно жить. Тем не менее, по данным ООН, эти действия привели к тому, что еще несколько десятков тысяч человек покинули свои дома.

Также агентство РИА «Новости» сообщает, что в ноябре Россия перебросит в Сирию еще два батальона военной полиции.

Москва достигла победы в военном раунде в Сирии, и теперь речь идет о политической стабилизации региона, отмечают западные наблюдатели.


«Именно русские добились прекращения боев между курдами и турками на севере Сирии, а не американцы. Однако речь идет только о частичной победе: россиянам нужно показать, что они способны добиваться прогресса в установлении мира, пишет французская Фигаро. – Государство, опирающееся на алавитское меньшинство, – идея консервативная и циничная, однако не лишенная анализа и здравого смысла», считает эксперт издания. – «В целом, поворот России в сторону Африки – давняя история, восходящая к царскому периоду. Сегодня Москва сохраняет эту политическую направленность, однако главным для нее остаются вопросы экономического характера. Ее товарооборот в черным континентом несопоставим с китайским или французским, однако для россиян он значителен, поскольку на 90 процентов находится за пределами энергетической сферы, и их мечта меньше зависеть от продажи углеводородов частично реализуется в Африке.»

Кроме этого, продолжает Фигаро, Москва является державой, имеющей огромные запасы оружия, которые она не знает, куда девать. «Мы являемся свидетелями настоящего дипломатического паломничества в Москву и Сочи. Туда спешит весь мир — азиаты, арабы, африканцы. Особенность состоит в том, что Россия — мировая держава, но с небольшими средствами. Ее ВВП ниже, чем у Италии, а военный бюджет — чем у Франции. Она влиятельна, но не располагает ни плотной сетью средних и малых предприятий для развертывания за рубежом, ни большим сообществом экспатриантов, мощными финансовыми возможностями. Однако недостающее она компенсирует искусной дипломатией».
Путин сумел зарекомендовать себя сильным и надежным партнером, новым мировым судьей на Ближнем Востоке, — пишет издание Нувель Обсерватер, — и среди проигравших, конечно же, Европа, которая в очередной раз отличилась своей беспомощностью.

Издание считает, что ведя одновременно переговоры с Израилем, Ираном, Саудовской Аравией и Иорданией на Ближнем Востоке, Путин обеспечил себе имидж надежного партнера и собеседника в регионе.



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