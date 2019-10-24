Учёный и защитник прав уйгурского меньшинства в Китае Ильхам Тохти стал лауреатом Сахаровской премии

Получить её лично он не сможет, поскольку отбывает пожизненное заключение в азиатской стране.

В Китае его считают сепаратистом, в Европе борцом за свободу и демократию и общественным деятелем, который отстаивает права людей. Доказательство этого премия «За свободу мысли», она носит имя гуманиста, учёного, создателя водородной бомбы и правозащитника Андрея Сахарова. Имя лауреата объявил сегодня председатель Европарламента. Давид Сассоли напомнил, что Ильхам Тохти может не выйти из китайской тюрьмы до конца жизни. За решёткой борец за права мусульман-уйгуров — оказался 5 лет назад. Суд признал его виновным в намерении подорвать государственный строй в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Уйгуры — тюркский народ, более 10 миллионов — подавляющее число его представителей — живут в китайском регионе Синьцзян. Исповедуют в основном ислам.

Власти Китая в последние годы массово и часто без оснований задерживают уйгуров, сажают в тюрьмы и лагеря, за миллионами постоянно следят. Об этом в прошлом месяце объявила организация Human Rights Watch. Репрессий такого масштаба в Китае не было полвека, отмечали в докладе правозащитники. Пекин утверждает, что не преследует уйгуров, а ислам им навязали в своё время тюркские завоеватели. Тохти не раз критиковал политику властей Китая в отношении нацменьшинств и попал за решётку. Глава Европарламента сегодня призвал правительство Китая незамедлительно освободить Тохти и уважать права уйгуров. Награду вручат в Страсбурге 18 декабря. На церемонию пригласят бразильских правозащитников и студентов из Кении, в этом году они были среди финалистов Сахаровской премии. В прошлом году ей отметили украинского режиссёра Олега Сенцова.



Премию имени Сахарова вручают с 1988 года. Её лауреатами становились правозащитник Людмила Алексеева, ООН и «Репортеры без границ».