Песков: В Кремле никто не думает о преемнике Владимира Путина

В Кремле никто не думает о преемнике Владимира Путина, все занимаются напряженной работой, — так сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как он выразился, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Срок полномочий Владимира Путина истекает в 2024-ом году.

Вопрос о преемнике – это единственная забота аппарата Президента, однако надеяться на добровольный уход Путина из власти уже поздно. Такое мнение в эфире «Эха» высказал писатель Виктор Шендерович.

Шендерович также высказал мнение, что народную любовь к Путину также может вернуть война.