Книжный магазин «Молодая гвардия» вернул издателям новый номер журнала «Дилетант»

Это связано с тем, что на обложке изображены Сталин в фате и Гитлер, на пиджаке которого нарисована свастика.

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Дилетанта» Виталий Дымарский.

«Что их смутило в этой обложке, я не понимаю. Данная карикатура является историческим документом, она не нарисована сегодня, она не нарисована вчера. Это исторический документ той эпохи. Собственно, мы ее и воспроизвели. Противозаконного ничего нет. Я не вижу ничего того, что может помешать другим коммерсантам продавать этот журнал «, — сказал он.

Главред добавил, что не намерен вести переговоры с «Молодой гвардией» по поводу продажи номера.

«Все эти коммерческие дела, продажи журналов — это не в ведении редакции, это в ведении дирекции. Так что я только могу говорить про контент, а про условия продажи — это пусть «Молодая гвардия» отрегулирует с нашей дирекцией», -пояснил он.

На обложке последнего номера журнала «Дилетант» изображены Сталин в фате и Гитлер, на пиджаке которого нарисована свастика. Как отметил В.Дымарский, это репродукция старой американской карикатуры.