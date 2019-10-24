В Испании перезахоронили останки диктатора Франсиско Франко

Власти считают, что это будет способствовать примирению в стране.

Эксгумация началась утром в «Долине Павших» близ Мадрида в присутствии родственников и министра юстиции. За территорией находились многочисленные последователи диктатора с его портретами в руках. Специалисты сняли могильную гранитную плиту. Останки Франко переместили в новый гроб, который родственники на плечах вынесли из базилики на открытое пространство, где провели мессу. У дома семьи диктатора в Мадриде рано утром появился флаг Испании и венок, цветы в котором выполнены в оттенках испанского флага.

К кладбищу Мингоррубио в Эль-Пардо последователи Франко приехали задолго до начала перезахоронения, с собой они привезли цветы, венки, портреты диктатора и флаги Испании. В ходе ожидания собравшиеся кричали Viva Franco, пели и аплодировали.

Некоторые пытались прорвать кордон полиции и пройти к могилам на территорию, хотя делать это было категорически запрещено.

На новое место захоронения тело Франко доставили вертолетом ВВС Испании. Как только он появился в воздухе сторонники политики диктатора начали скандировать его имя.

У некоторых активистов в руках были флаги с гербом на фоне черного орла, которые использовали во времена Франко, и портреты диктатора, выполненные на ткани.

Теперь Франсиско Франко похоронен рядом с супругой в фамилии склепе.

Меры безопасности в местах, задействованных в церемонии эксгумации, были серьезно усилены.

Для Испании перезахоронение останков Франко – это большая победа, — говорил ранее премьер-министр Педро Санчес.

Эксгумация Франко стала одной из первых инициатив социалистического правительства Испании после прихода к власти в 2018-ом году. Педро Санчес не раз говорил, что Долина Павших должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Отмечалось, что Франко не погиб в бою.

Могила испанского диктатора Франсиско Франко не должна находиться на территории мемориала жертвам Гражданской войны. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный научный сотрудник Института всеобщей истории Александр Шубин.

«То, что Франко находился в «Долине павших» был большой недостаток того политического примирения, которое было достигнуто в 1978, потому что главный памятник жертвам Гражданской войны был посвящен лидеру тех, кто развязал эту войну. Это то же самое, что делать мемориал жертвам террора и в центре хоронить товарища Сталина. Наконец испанское общество после очень долгой борьбы приняло это решение», — сказал он.

Сравнивать испанского диктатора Франсиско Франко и бывших лидеров Советского союза Владимира Ленина и Иосифа Сталина недопустимо. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ЦК КПРФ, академик РАН Борис Кашин. «Ленин и Сталин, с одной стороны, и Франко – это антиподы, которые боролись. Это фашист, который уничтожил республику, от которого пострадали законные власти. Совершенно ясно, что испанцы сами должны решать, как здесь быть, но нам, когда во всем мире признают уникальность фигуры Ленина, ставить такие вопросы (перезахоронение останков – Э.М.) – это плевать на собственную историю», — сказал он.

Б.Кашин добавил, что мысль о перезахоронении Владимира Ленина «вбрасывается с целью подорвать основы нашего государства». «Во-первых, Ленин создал российскую республику, а во-вторых, идеи, с которыми большевики пришли к власти, всем миром признаны как идеи социальной справедливости и идеи будущего. Ленин пользовался всеобщей народной любовью, и сравнивать его с фашистский диктатором это просто абсурд», — подчеркнул он.

Академик также отметил, что Иосиф Сталин «как крупнейший государственный деятель, победитель в Великой Отечественной войне, имеет право покоиться там, где его захоронил Хрущев».