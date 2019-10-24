В Москве во время осмотра дома, фигурировавшего в расследовании ФБК, напали на депутата городской думы и журналиста

Это произошло на Садовнической улице, — рассказала сама депутат Елена Шувалова. Она сообщила, что вместе с градозащитником и журналистом Андреем Новичковым делала фотографии подъезда. В этот момент из квартиры, собственником которой предположительно является зампред Госдумы Ольга Тимофеева, вышли несколько мужчин, которые стали затаскивать Новичкова внутрь. Эти люди скрылись после того, как Шувалова вызвала полицию, — пишет сайт Znak.com.

В июне Фонд борьбы с коррупцией выпустил ролик, в котором рассказывалось, что в жилом комплексе на Садовнической улице, который столичные власти планировали отдать молодым семьям и очередникам, поселились чиновники. При этом квартиры, как утверждалось, они получили от города либо купили сами, но по ценам, в несколько раз ниже рыночных.