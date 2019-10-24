Бабушкинский суд Москвы арестовал правозащитника Андрея Маякова, обвиняемого в покушении на мошенничество

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Заместителя председателя правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова задержали два дня назад. В офисе прошли обыски. По версии следствия, Маяков якобы обещал одному из осужденных помощь в пересмотре приговора в обмен на 2,5 миллиона рублей.