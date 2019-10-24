В Испании перезахоронили останки диктатора Франсиско Франко

Из мемориального комплекса Долина павших тело доставили на муниципальное кладбище в районе Эль-Пардо под Мадридом. Процедура эксгумации проходила сегодня утром и заняла несколько часов. перезахоронение провели в условиях повышенной безопасности. На церемонии присутствовали министр юстиции Испании, судмедэксперт, священник и 22 потомка Франко.

Решение о перезахоронении было принято в прошлом году. Родственники долго и безуспешно пытались оспорить его в суде.