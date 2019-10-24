Госдума сократила рабочую неделю для женщин в селах

Соответствующий законопроект приняли сегодня в третьем чтении, теперь он поступит в Совет Федерации.

Проект поправок в Трудовой кодекс внесла группа депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с Вячеславом Володиным.

Согласно этому закону, женщины, проживающие и работающие вне городов, имеют право на сокращенную рабочую неделю(не более 36 часов) с сохранением размера заработной платы. Закон также гарантирует им повышенную оплату труда в случаях, когда рабочий день разделен на части.

Володин отмечал, что закон защитит сельских жительниц от риска снижения зарплаты и недоплат за тяжелые трудовые условия.