В Госдуме поддержали заморозку накопительной части пенсий еще на один год

Законопроект о продлении периода заморозки до 2022 года включительно был принят сегодня в первом чтении.

На данный момент отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма начала действовать в 2014 году.

Данный законопроект также обязывает Пенсионный фонд России учитывать «взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии». Это отмечено в пояснительной записке.

Реализация данного законопроекта позволит в 2022 году увеличить доходы бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 млрд рублей и на эту же сумму уменьшить предоставляемый ПФР из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование. Такую оценку приводил Кабмин.