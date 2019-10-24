Четырем координаторам штабов политика Алексея Навального заблокировали счета

Кроме того, у одной из сотрудниц в Екатеринбурге, Виктории Райх, приостановили операции по счетам в трех банках. В результате на одной из карт у нее оказался баланс минус 99 миллиардов рублей, — сообщает сайт «Медиазона». Счета заблокировали у представителей штабов в Ижевске, Ставрополе, Мурманске и Твери.