Четырем координаторам штабов политика Алексея Навального заблокировали счета

Кроме того, у одной из сотрудниц в Екатеринбурге, Виктории Райх, приостановили операции по счетам в трех банках. В результате на одной из карт у нее оказался баланс минус 99 миллиардов рублей, — сообщает сайт «Медиазона». Счета заблокировали у представителей штабов в Ижевске, Ставрополе, Мурманске и Твери.
2019-10-24T17:04:00+03:00
2019-10-24T17:05:25+03:00
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17:04, 24 октября 2019
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