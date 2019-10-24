Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны Совета Европы добиться прекращения надругательства над могилами советских воинов. С соответствующими словами он выступил на европейской конференции председателей парламентов, — сообщает агентство ТАСС.
2019-10-24T17:03:00+03:00
2019-10-24T17:04:06+03:00
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17:03, 24 октября 2019
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