В Испании сегодня прошло перезахоронение останков диктатора Франсиско Франко

Тело перенесли из мемориального комплекса Долина павших в семейный склеп на кладбище Эль-Пардо под Мадридом. Диктатора похоронили рядом с женой. Эксгумация и перезахоронение проходили в присутствии родственников. На некоторых этапах участвовали судебный следователь и персонал государственного похоронного бюро. Их имена решили не разглашать из-за угроз, поступавших от ультраправых активистов.

Правительство Испании одобрило решение о перезахоронении Франко в августе прошлого года. Родственники были против, но Верховный суд отклонил их апелляцию. Премьер-министр страны Педро Санчес назвал это большой победой.

На протяжении 36-ти лет Франсиско Франко был правителем Испании вплоть до своей смерти в 1975-м году.