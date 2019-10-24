Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков

Он работал в коллекторской компании.

Сотрудники МВД совместно со службой безопасности Сбербанка задержали жителя Волгограда, который работал под псевдонимом Антон 2131. Об этом агентству ТАСС рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. По её словам, задержанного подозревают в незаконном получении и распространении данных, которые составляют коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Уголовное дело уже завели, и теперь этому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Настоящего имени задержанного еще не назвали, также неясно в каких именно его действиях следствие увидело нарушения законов и о какой утечке информации идет речь. В полиции только отметили, что подозреваемый работает в «Национальной службе взысканий», которая предоставляет коллекторские услуги почти по всей стране.

Ранее сегодня о крупной утечке данных писала газета «Коммерсант». По её сведениям, на одном из теневых ресурсов неизвестный предлагал купить информацию о заемщиках Сбербанка из некой крупной базы, которую обновляют с 2015-ого года. В банке, в свою очередь. утверждали, что ни в самой организации, ни в её дочерних компаниях, потери такой ценной информации не допускали.

Также ТАСС сообщает, что Сбербанк намерен в ближайшее время расторгнуть договор с «Национальной службой взысканий» в связи с утратой доверия.