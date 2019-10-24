В Венеции турист из Израиля захватил пункт обмена валюты

Это произошло после того, как сотрудница обменяла ему деньги не по тому курсу, которого он ожидал, — сообщает CNN. Уточняется, что турист хотел поменять 100 долларов на евро. Он потребовал отменить операцию, после чего забаррикадировался в обменном пункте вместе с сотрудницей. Турист удерживал женщину более получаса. Добиться возврата денег он так и не смог. Полиция предъявила гражданину Израиля обвинение в попытке похищения человека.
2019-10-24T16:32:00+03:00
2019-10-24T16:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 24 октября 2019
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