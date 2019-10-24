Дмитрий Медведев потребовал от членов «Единой России» перестать участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев

По мнению премьер-министра и председателя партии, это вносит сумятицу и сказывается на выборах. По словам Медведева, у избирателей возникает ощущение, что кандидат прячется, и люди в таком политике начинают сомневаться. С такими словами премьер-министр выступил на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений партии, — передает агентство ТАСС.
2019-10-24T16:32:00+03:00
2019-10-24T16:32:46+03:00
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16:32, 24 октября 2019
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