Дмитрий Медведев потребовал от членов «Единой России» перестать участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев

По мнению премьер-министра и председателя партии, это вносит сумятицу и сказывается на выборах. По словам Медведева, у избирателей возникает ощущение, что кандидат прячется, и люди в таком политике начинают сомневаться. С такими словами премьер-министр выступил на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений партии, — передает агентство ТАСС.