Теперь его дело может быть направлено в суд, — сообщает РИА Новости.
В июне на Герасименко составили административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения после того, как он за рулем «Лексуса» сбил на Ленинском проспекте мотоциклиста. Тогда сообщалось, что он скрылся с места ДТП. Сам Герасименко подчеркивал, что дождался прибытия «скорой помощи». Мотоциклист, по словам депутата, не получил серьезных травм.
Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Единой России» Николая Герасименко
Теперь его дело может быть направлено в суд, — сообщает РИА Новости.