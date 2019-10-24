Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Единой России» Николая Герасименко

Теперь его дело может быть направлено в суд, — сообщает РИА Новости.

В июне на Герасименко составили административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения после того, как он за рулем «Лексуса» сбил на Ленинском проспекте мотоциклиста. Тогда сообщалось, что он скрылся с места ДТП. Сам Герасименко подчеркивал, что дождался прибытия «скорой помощи». Мотоциклист, по словам депутата, не получил серьезных травм.