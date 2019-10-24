Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка

В хищении данных клиентов Сбербанка, а также нескольких других банков, подозревают сотрудника коллекторского агентства «Национальная служба взысканий».

Полиция задержала его при содействии службы безопасности Сбербанка. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанный проживает в Волгограде, он действовал под псевдонимом «Антон 2131».

Возбуждено уголовное дело о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну. Статья предусматривает до 5-ти лет лишения свободы.

Ранее сегодня поступали новости о новой утечке данных в Сбербанке. Банк отрицал, что персональные данные клиентов попали к мошенникам.