Вертолёт с останками Франсиско Франко направляется на кладбище Мингоррубио, которое расположено в районе Эль Пардо

Его готовятся встретить сторонники диктатора.

Гроб с телом извлечен из могилы в мемориальном комплексе «Долина павших». Там собрались сотни последователей режима Франко. Когда в небе рядом с кладбищем появился вертолёт, его встретили приветственными лозунгами и аплодисментами. Сторонники диктатора кричали «Франко, Франко», исполняли национальные композиции и размахивали флагами. Люди посчитали, что привезли останки, но полиция сообщила, что это не так. Сейчас рядом с кладбищем проходит импровизированная месса. К собравшимся вышел священник, который читает молитвы. Активисты держат в руках портрет Франко, выполненный на ткани.

Люди приехали к кладбищу с цветами, венками, портретами диктатора и флагами Испании. Многие прибыли на мотоциклах. Активисты кричат Viva Franco, поют и звучат речи, прославляющие диктатора.



Проход к кладбищу преграждает кордон полиции.