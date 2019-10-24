Путин пошутил о том, что Россия заняла место Маврикия в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге с 31-го места на 28-е…

На форуме «Россия-Африка» президент России в шутку упрекнул и. о. президента Маврикия в нескромности: «Вы ведете себя нескромно, – цитирует Путина ТАСС. – Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го как раз на 28-е, мы заняли ваше место».

На самом деле Маврикий переместился на 13-е место с 20го, а 28-е место он занимал в рейтинге два года назад.

Путин в 2012м году поручал подняться в этом рейтинге со ­120-го до 20-го места за шесть лет, сейчас сроки сместились на 2024 год.

Рейтинг Doing Business ежегодно публикуется Всемирным банком с 2002 г.