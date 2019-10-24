Сечин заявил, что мировая экономика столкнулась с тремя шоковыми факторами, которые могут вызвать рецессию

Об этом глава Роснефти рассказал на Евразийском экономическом форуме в Вероне. Его цитирует РИА Новости.

Среди этих факторов Сечин назвал «экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти». По его словам, мировая экономика сталкивается с таким впервые, а участники рынка не вполне оценивают риски.

Глава Роснефти также отметил, что все эти факторы столкнулись еще и на фоне ослабления денежно-кредитной политики, а также снижения ставок центральными банками стран с крупнейшими экономиками.

Сечин также заявил о вреде односторонних санкций США для мировой экономики, и предположил, что в преддверии президентских выборов в США администрация страны может принять новые действия, чтобы «сделать Америку великой».