В НАТО отмечают снижение напряженности на северо-востоке Сирии

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в зоне турецкой операции стало меньше насилия, однако, ситуация остается очень хрупкой. Столтенберг подчеркнул, что для проведения миротворческой миссии на северо-востоке Сирии должно быть решение ООН.
2019-10-24T15:31:00+03:00
2019-10-24T15:35:00+03:00
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15:31, 24 октября 2019
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