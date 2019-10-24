В НАТО отмечают снижение напряженности на северо-востоке Сирии

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в зоне турецкой операции стало меньше насилия, однако, ситуация остается очень хрупкой. Столтенберг подчеркнул, что для проведения миротворческой миссии на северо-востоке Сирии должно быть решение ООН.