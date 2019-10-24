РПЦ: Почти 250 миллионов христиан в мире подверглись гонениям и насилию в текущем году

Почти 250 миллионов христиан в мире подверглись гонениям и насилию в текущем году – на 30 миллионов больше, чем годом ранее, — утверждают в Русской православной церкви. Сегодня состоялась презентация доклада «Мониторинг религиозной свободы в современном мире». В РПЦ подсчитали, что преследование происходит в 144 странах, катастрофическое положение в странах Ближнего Востока.