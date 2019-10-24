Люблинский суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова

Сегодня было подтверждено, что он сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет. Гаврилов попросил политического убежища на Украине. Напомню, участников «Нового величия» обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить в России власть путем госпереворота. Фигуранты дела утверждают, что это была провокация спецслужб.
2019-10-24T15:27:00+03:00
2019-10-24T15:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:27, 24 октября 2019
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