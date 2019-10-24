Премьер Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах кандидатов от «Единой России» в качестве самовыдвиженцев. «Это вносит сумятицу и сказывается на голосовании», — заявил он сегодня. По мнению Медведева, пост главы регионального отделения «Единой России» только добавит авторитета губернаторам.