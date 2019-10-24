Премьер Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах кандидатов от «Единой России» в качестве самовыдвиженцев. «Это вносит сумятицу и сказывается на голосовании», — заявил он сегодня. По мнению Медведева, пост главы регионального отделения «Единой России» только добавит авторитета губернаторам.
2019-10-24T15:30:00+03:00
2019-10-24T15:32:18+03:00
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15:30, 24 октября 2019
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