39 погибших, чьи тела вчера обнаружили в Британии, оказались мигрантами из Китая

Об этом со ссылкой на источники в полиции страны сообщил телеканал ITV News.

Как вчера сообщал телеканал Скай-Ньюз, полиция нашла грузовик с 39-тью телами внутри на территории индустриального парка в графстве Эссекс. Среди погибших был один подросток.

Водитель, 25-летний мужчина, уроженец Северной Ирландии, был задержан. Грузовик, в котором обнаружили тела, был зарегистрирован в Болгарии, но позднее выяснилось, что он прибыл на территорию Великобритании из Бельгии на пароме.

Представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван Дуйсе заявил, что бельгийская полиция тоже подключилась к расследованию происшествия.