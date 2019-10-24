Групповой этап футбольной Лиги Чемпионов достиг своего экватора

За три тура здесь случилось немало интересного.

Начнем с того, что самой ровной группой турнира оказался квартет, в котором выступает Зенит. После того, как накануне питерцы уступили в Лейпциге 1-2, а Бенфика с таким же счетом взяла верх над Лионом, выяснилось, что первую и последнюю команды разделяет всего три очка. А значит, борьба за две путевки в весеннюю стадии ЛЧ тут будет особенно напряженной. Зенит, к счастью, здесь не аутсайдер. К тому же, два из трех оставшихся матчей проведет дома.

У другого российского клуба – Локомотива – соперники куда серьезнее. Но продолжить еврокампанию в Лиге Европы железнодорожникам вполне по силам.

Лишь три команды -Бавария, ПСЖ и Манн Сити – преодолели первую половину турнира без очковых потерь. На другом полюсе — немецкий Байер и Аталанта, проигравшие все свои матчи. У турецкого Галатасарая один балл в копилке имеется – а вот забитых мячей пока нет.

Тем временем Лионель Месси продолжает штамповать рекорды. Форвард Барселны отметился голом в матче против чешской «Славии». И стал первым футболистом в истории, забившим мячи в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд.

Впервые аргентинец отличился еще в 2005 году в матче против «Панатинаикоса».