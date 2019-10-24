Песков: В Кремле никто не думает о преемнике Владимира Путина, все занимаются напряженной работой

В Кремле никто не думает о преемнике Владимира Путина, все занимаются напряженной работой, — так сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как он выразился, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Срок полномочий Владимира Путина истекает в 2024-ом году.
2019-10-24T15:01:00+03:00
2019-10-24T15:02:33+03:00
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15:01, 24 октября 2019
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