В Испании эксгумировали останки диктатора Франциско Франко

Более 40 лет назад он был захоронен в монументальном комплексе Долина Павших близ Мадрида. В ближайшее время останки будут перенесены на кладбище, где находится его семейный склеп. На церемонии присутствуют только родственники Франко. При этом многие телеканалы ведут прямую трансляцию. Непосредственно на эксгумацию представителей СМИ не пустили.

Для Испании перезахоронение останков Франко – это большая победа, — говорил ранее премьер-министр Педро Санчес.

Эксгумация Франко стала одной из первых инициатив социалистического правительства после прихода к власти летом 2018-го года. Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде, однако власти выступили против. Они считали, что этот шаг приведет к нарушениям общественного порядка. Сегодня у кладбища, куда принесут останки Франко, пройдет акция протеста, в которой участвуют несколько сотен человек.