Власти Токио предлагают провести олимпийский марафон в 2020-ом году ночью из-за жары

Рассматриваются два варианта – 3 часа ночи или 5 утра. Ранее МОК дал понять, что марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде будут перенесены в северный город Саппоро, что вызвало крайне негативную реакцию у администрации Токио. На протяжении последних лет средняя температура в столице Японии в конце июля-начале августа превышала 30 градусов, — напоминает ТАСС.
2019-10-24T14:32:00+03:00
2019-10-24T14:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 24 октября 2019
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