Власти Токио предлагают провести олимпийский марафон в 2020-ом году ночью из-за жары

Рассматриваются два варианта – 3 часа ночи или 5 утра. Ранее МОК дал понять, что марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде будут перенесены в северный город Саппоро, что вызвало крайне негативную реакцию у администрации Токио. На протяжении последних лет средняя температура в столице Японии в конце июля-начале августа превышала 30 градусов, — напоминает ТАСС.